Найдены бактерии, которые привели к гибели армии Наполеона

По данным издания, были найдены два вида опасных бактерий, которые могли привести к гибели многих участников военной кампании 1812 года.

В каждом из тел обнаружены боррелия возвратного тифа и сальмонелла паратифа типа C. Они передаются со вшами и другими паразитами.

Ученые считают, что брюшной тиф могли не заметить в силу неспецифичности и разнообразии симптомов.

Ранее саблю Наполеона Бонапарта продали на аукционе за 4,7 миллиона евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

