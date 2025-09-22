Минобороны РФ: При атаке ВСУ на Крым погибли два человека
22 сентября 202500:01
Два человека погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины на Крым, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести.
Глава Крыма Аксенов заявил, что украинских беспилотники залетели на территорию санатория «Форос». В поселке также было повреждено здание школы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
