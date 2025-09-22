Минобороны РФ: При атаке ВСУ на Крым погибли два человека

Два человека погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины на Крым, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Гладков объяснил, почему не получается сбивать беспилотники у границы

Еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

Глава Крыма Аксенов заявил, что украинских беспилотники залетели на территорию санатория «Форос». В поселке также было повреждено здание школы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымАтакаВСУ

