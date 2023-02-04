Собянин рассказал о преимуществах новой билетной системы «СберТройка»
Билетная система «СберТройка» стала доступна для 30 млн жителей России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Инновационное билетное решение «СберТройка» стало доступно для 30 млн жителей в более чем 25 регионах России. Билетная система создана на базе московской транспортной карты «Тройка». Это полностью российская разработка, включая программное обеспечение и карточные носители», - сообщил Сергей Собянин.
По словам мэра, основные преимущества билетной системы - возможность оплачивать проезд банковскими, льготными картами, наличными, а в некоторых регионах - картами «Тройка». Пополнить баланс карты «Тройка» можно в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», «Моя Тройка» или в одном из банкоматов Сбербанка. Также есть опция автоплатежа. Пассажирам льготных категорий достаточно иметь при себе только банковскую карту «Мир», к которой привязаны все льготы, а все данные о поездках сохраняются в личном кабинете пользователя. Также благодаря «СберТройке» москвичи имеют возможность покупать билеты на речной транспорт через сервис «Суда сюда!».
«С помощью этой билетной системы регионы уже оптимизировали свои затраты до 40%, прозрачность пассажиропотока и платежей в транспорте выросла до 70%. А количество поездок, совершенных в системе «СберТройка», выросло в 4 раза - с 5 млн до 20 млн в месяц», - заключил Сергей Собянин.
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