Собянин анонсировал сроки вакцинации от COVID-19 для людей из групп риска

Собянин сообщил, что производство вакцины от COVID-19 в промышленном масштабе в Москве начнут в конце 2020- начале 2021 годов.

«Какие-то партии будут поступать уже в этом году, скорее всего, они будут направлены для вакцинации групп риска — это здравоохранение, образование, торговля и ЖКХ, правоохранительные органы и ряд других, и, может, журналисты, которые на передовой», — цитирует Собянина Газета.ru.

Ранее доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал НСН, что представителей групп риска в России смогут прививать осенью, как и планировалось.

«Третья фаза может действительно длиться год, но полные данные о безопасности и эффективности вакцины будут готовы уже к окончанию 2020-го. Участвовать в третьей фазе будет примерно 40 тысяч добровольцев. И большей части введут не вакцину, а плацебо. Это будет двойной слепой метод: никто не будет знать, где вакцина, где плацебо. И только потом это станет известно. Наблюдение, впрочем, продолжится за обеими группами и дальше, чтобы уточнить степень эффективности. С осени уже можно будет прививать некоторые группы населения: врачей, учителей. Пока же вакцины для всех желающих не хватит», - сообщил собеседник НСН.

