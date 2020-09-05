Собянин анонсировал сроки вакцинации от COVID-19 для людей из групп риска
Первыми сделать прививки от коронавирусной инфекции смогут люди, которых входят в группы риска по заболеванию, в том числе журналисты, «которые находятся на передовой» - заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Первому каналу».
Собянин сообщил, что производство вакцины от COVID-19 в промышленном масштабе в Москве начнут в конце 2020- начале 2021 годов.
«Какие-то партии будут поступать уже в этом году, скорее всего, они будут направлены для вакцинации групп риска — это здравоохранение, образование, торговля и ЖКХ, правоохранительные органы и ряд других, и, может, журналисты, которые на передовой», — цитирует Собянина Газета.ru.
Ранее доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал НСН, что представителей групп риска в России смогут прививать осенью, как и планировалось.
«Третья фаза может действительно длиться год, но полные данные о безопасности и эффективности вакцины будут готовы уже к окончанию 2020-го. Участвовать в третьей фазе будет примерно 40 тысяч добровольцев. И большей части введут не вакцину, а плацебо. Это будет двойной слепой метод: никто не будет знать, где вакцина, где плацебо. И только потом это станет известно. Наблюдение, впрочем, продолжится за обеими группами и дальше, чтобы уточнить степень эффективности. С осени уже можно будет прививать некоторые группы населения: врачей, учителей. Пока же вакцины для всех желающих не хватит», - сообщил собеседник НСН.
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