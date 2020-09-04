Я прививки не боюсь! Шойгу и Собянин привились от COVID-19
А результаты исследований российской вакцины от коронавируса опубликовал самый влиятельный медицинский журнал
Один из самых авторитетных в мире научных журналов в области медицины The Lancet опубликовал результаты I и II фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса Sputnik V производства Института имени Гамалеи.
Как говорится в совместном заявлении института и Российского фонда прямых инвестиций, «научная публикация в The Lancet доказывает высокую безопасность и эффективность российской вакцины». В самой публикации, авторами которой выступает большая группа разработчиков вакцины, отмечается, что в ходе I и II фазы у 100% участников исследований сформировался устойчивый иммунный ответ, причем, уровень антител у вакцинированных в 1,5 раза превысил уровень антител у тех, кто переболел коронавирусом.
По словам директора Института им. Гамалеи академика Александра Гинцбурга, статья по всем международным правилам прошла оценку у пяти независимых рецензентов. Кроме того, материал снабжен редакционными комментариями, которые в институте находят справедливыми и взвешенными. The Lancet намерен продолжить серию публикаций о российской вакцине, заявили в свою очередь в РФПИ.
Степень доверия к российской вакцине, по всей видимости, призваны увеличить и сообщения о прививках, которые сделали видные государственные деятели страны. В частности, прививку получил министр обороны Сергей Шойгу. Он объявил об этом на презентации российской вакцины на встрече глав оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ и ШОС. Когда вакцина поступит в войска, в первую очередь привиться будет предложено добровольно тем, кто непосредственно и много контактирует с личным составом - военные врачи и командиры всех уровней, заявил Сергей Шойгу. После этого добровольно сделать прививку смогут другие категории военнослужащих.
А Владимир Путин в беседе по видеосвязи с Сергеем Собяниным поинтересовался, сделал ли мэр Москвы прививку от коронавируса. И получил утвердительный ответ. Столичный градоначальник пояснил, что иначе ему «было бы сложно агитировать за российскую вакцину. Потому что даже сегодня, по опросам, около половины россиян вообще сомневаются в том, что нужно, не нужно вакцину делать». А, кроме того, «чтобы придать тонус коллегам», добавил он. Президент заботливо спросил, не было ли каких-то побочных эффектов в связи с прививкой, и Собянин заверил, что у него даже температура не поднималась, а все обошлось небольшой головной болью и какой-то тяжестью на полдня.
Ранее на этой неделе стало известно, что прививку вакцины от коронавируса получил один из патриархов российской политики Владимир Жириновский. Вторую часть вакцины (а процесс вакцинации проходит в два этапа) лидер ЛДПР получит в конце месяца.
The Lancet мог бы и не трудиться – такие люди прививаются. Теперь от желающих получить вакцину отбоя не будет…
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