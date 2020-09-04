Я прививки не боюсь! Шойгу и Собянин привились от COVID-19

А Владимир Путин в беседе по видеосвязи с Сергеем Собяниным поинтересовался, сделал ли мэр Москвы прививку от коронавируса. И получил утвердительный ответ. Столичный градоначальник пояснил, что иначе ему «было бы сложно агитировать за российскую вакцину. Потому что даже сегодня, по опросам, около половины россиян вообще сомневаются в том, что нужно, не нужно вакцину делать». А, кроме того, «чтобы придать тонус коллегам», добавил он. Президент заботливо спросил, не было ли каких-то побочных эффектов в связи с прививкой, и Собянин заверил, что у него даже температура не поднималась, а все обошлось небольшой головной болью и какой-то тяжестью на полдня.

Ранее на этой неделе стало известно, что прививку вакцины от коронавируса получил один из патриархов российской политики Владимир Жириновский. Вторую часть вакцины (а процесс вакцинации проходит в два этапа) лидер ЛДПР получит в конце месяца.

The Lancet мог бы и не трудиться – такие люди прививаются. Теперь от желающих получить вакцину отбоя не будет…

