Собянин анонсировал появление 5G в московском метро
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале реализации проекта, предполагающего проникновение сети 5G в столичное метро.
«Мы начинаем большой проект проникновения 5G в московское метро, которое является одним из крупнейших в мире. Надеюсь, что это тоже будет уникальный проект», - сказал Собянин, которого цитирует «Интерфакс».
По словам столичного мэра, на сегодняшний день в Москве есть восемь полигонов, на которых испытывают технологию 5G.
В начале марта «Ведомости» писали, что структура «Ростелекома» готовится приступить к тестированию сети 5G в метро Казани и Москвы на частотах 3,4-3,8 ГГц, которые используются силовыми и военными ведомствами в России.
5 марта мобильный оператор МТС объявил о запуске в Москве первой в России пилотной сети связи 5G в диапазоне 4,9 ГГц, которая будет доступна в 14 популярных местах столицы.
В начале мая Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила операторам "Ростелеком", "Башинформсвязь", "Вымпелком" и "Мегафон" заключение договора о строительстве сетей 5G.
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