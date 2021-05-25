Собянин анонсировал появление 5G в московском метро

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале реализации проекта, предполагающего проникновение сети 5G в столичное метро.

«Мы начинаем большой проект проникновения 5G в московское метро, которое является одним из крупнейших в мире. Надеюсь, что это тоже будет уникальный проект», - сказал Собянин, которого цитирует «Интерфакс».

По словам столичного мэра, на сегодняшний день в Москве есть восемь полигонов, на которых испытывают технологию 5G.

В начале марта «Ведомости» писали, что структура «Ростелекома» готовится приступить к тестированию сети 5G в метро Казани и Москвы на частотах 3,4-3,8 ГГц, которые используются силовыми и военными ведомствами в России.

5 марта мобильный оператор МТС объявил о запуске в Москве первой в России пилотной сети связи 5G в диапазоне 4,9 ГГц, которая будет доступна в 14 популярных местах столицы.

В начале мая Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила операторам "Ростелеком", "Башинформсвязь", "Вымпелком" и "Мегафон" заключение договора о строительстве сетей 5G.

