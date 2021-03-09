«Ростелеком» запланировал тестирование сети 5G в московском метро

Структура «Ростелекома» готовится приступить к тестированию сети 5G в метро Казани и Москвы на частотах 3,4-3,8 ГГц. Об этом пишет «Ведомости».

Собеседник издания отметил, что Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) рассмотрит заявку дочернего оператора «Ростелекома» Freshtel на мартовском заседании. Отмечается, что компания может сдать единственной, кто получит доступ к частотам.