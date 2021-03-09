«Ростелеком» запланировал тестирование сети 5G в московском метро
Структура «Ростелекома» готовится приступить к тестированию сети 5G в метро Казани и Москвы на частотах 3,4-3,8 ГГц. Об этом пишет «Ведомости».
Собеседник издания отметил, что Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) рассмотрит заявку дочернего оператора «Ростелекома» Freshtel на мартовском заседании. Отмечается, что компания может сдать единственной, кто получит доступ к частотам.
Частоты 3,4-3,8 ГГц используются силовыми и военными ведомствами в России. Ранее Минкомсвязи сообщил, что не может выдать разрешение на использование этого диапазона операторам связи, так как это может вызвать помехи в сети Минобороны.
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