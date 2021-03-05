МТС запустила первую в России пилотную пользовательскую сеть 5G

Мобильный оператор МТС объявил о запуске в Москве первой в России пилотной сети связи 5G.

Как сообщает пресс-служба компании, сеть в диапазоне 4,9 ГГц будет доступна в 14 популярных местах столицы. Абоненты МТС, использующие 5G-совместимые устройства, смогут подключаться к безлимитному 5G-интернету со скоростями до 1,5 Гбит/cек.

Отмечается, что участников пилотного проекта, которым будет доступна 5G-связь, будут отбирать автоматически, основываясь на обезличенном анализе данных об их передвижении и технических характеристиках их мобильных устройств.

По словам президента компании Алексея Корни, пользователи получат возможность испытать преимущества нового стандарта связи при загрузке тяжелого контента, просмотре роликов и трансляций в UHD-качестве, использовании AR/VR-сервисов и облачных игр, а также при раздаче скоростного Wi-Fi.

«Одновременно наши специалисты будут решать технические задачи по совершенствованию тестовой инфраструктуры 5G, её совместимости с абонентским оборудованием, а также оценивать факторы, влияющие на качество услуг», — добавил Корня.

Первая российская 5G-сеть будет доступна, в частности, на Лубянской площади, Воробьевых горах, ВДНХ, парках «Зарядье», «Музеон», ЦПКиО имени М. Горького. Полный список локаций и подробная карта зон покрытия пилотной сети доступна на сайте МТС.

