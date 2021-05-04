ФАС одобрила соглашение о строительстве сети 5G
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила операторам "Ростелеком", "Башинформсвязь", "Вымпелком" и "Мегафон" заключить договор о строительстве сетей 5G, сообщили в ведомстве.
В случае реализации соглашения все участники рынка сотовой связи получат равный доступ к сетям. Участники сделки разработают условия использования радиочастот и предоставления услуг для виртуальных операторов сотовой связи, сообщает портал URA.RU.
В ведомстве отметили, что доступ к сетям 5G и последующее оказание услуг подвижной радиотелефонной связи на сетях 5G – это возможность оказывать на территории Российской Федерации услуги связи нового поколения.
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