Собянин: 350 тыс поездок совершили пассажиры МЦД-3 за первый полный день работы

За первый полный день работы третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) совершено 350 тысяч поездок. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин сообщил, что стоимость поездок с запуском МЦД-3 снизится до 3,5 раза

По сравнению с прошлой пятницей пассажиропоток вырос на 54%, уточнил Собянин. Наиболее востребованными стали станции «Зеленоград-Крюково» (плюс 48%), «Андроновка» (плюс 47%) и «Ховрино» (плюс 43%).

Пассажиропоток станции «Лихоборы» вырос на 28%, «Химки» – на 27%. Станцией «Раменское» воспользовались на 23% больше пассажиров.

Собянин выразил уверенность, что число пассажиров на третьем диаметре будет расти. Москва продолжит интегрировать МЦД с другими видами транспорта и обновлять подвижной состав.

Открытие МЦД-3 состоялось 17 августа. В скором времени будет запущен четвертый диаметр (МЦД-4).

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
ТЕГИ:Сергей СобянинТранспортМосква

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