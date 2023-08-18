Собянин: 350 тыс поездок совершили пассажиры МЦД-3 за первый полный день работы

По сравнению с прошлой пятницей пассажиропоток вырос на 54%, уточнил Собянин. Наиболее востребованными стали станции «Зеленоград-Крюково» (плюс 48%), «Андроновка» (плюс 47%) и «Ховрино» (плюс 43%).

Пассажиропоток станции «Лихоборы» вырос на 28%, «Химки» – на 27%. Станцией «Раменское» воспользовались на 23% больше пассажиров.

Собянин выразил уверенность, что число пассажиров на третьем диаметре будет расти. Москва продолжит интегрировать МЦД с другими видами транспорта и обновлять подвижной состав.

Открытие МЦД-3 состоялось 17 августа. В скором времени будет запущен четвертый диаметр (МЦД-4).

