Собянин сообщил, что стоимость поездок с запуском МЦД-3 снизится до 3,5 раза

В ходе запуска нового диаметра градоначальник отметил, что интервал движения сократится в 1,5 раза, снизится и стоимость поездок.

«Пассажирских мест в два раза будет больше... и стоимость поездок снизится до 3,5 раза, что, конечно, очень и очень немаловажно», – уточнил он.

В пресс-службе рассказали, что на МЦД-3 действует единая тарифная система наземного метро, оплачивать проезд можно картой «Тройка» и другими привычными для пассажиров способами. Отмечается, что экономия для пассажиров из Зеленограда составит до 67 тысяч рублей в год, а для жителей Москвы в «Центральной» зоне - до 23 тысяч рублей в год.

Ранее Собянин и замгендиректора «РЖД» Олег Тони открыли после реконструкции городской вокзал «Тимирязевская» МЦД-1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

