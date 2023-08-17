Путин и Собянин дали старт движению по МЦД-3

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли третий диаметр наземного метро Москвы из Зеленограда в Раменское, сообщает РИА Новости.

Собянин утвердил проект планировки территории вдоль северной части будущего МЦД-3

Глава государства вместе со столичным градоначальником посетили выставку «Год нового транспортного каркаса» в «Манеже», где и был дан старт движению по видеосвязи.

Путин также поздравил жителей Москвы и Подмосковья с запуском МЦД-3.

Третья линия Московских центральных диаметров свяжет Зеленоград с Раменским. Всего на линии расположены 38 станций, на 14 из них будут пересадки на метро, МЦК и пригородные железнодорожные направления.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что к запуску МЦД-4 будет приведена в порядок территория возле городских вокзалов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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