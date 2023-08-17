Путин и Собянин дали старт движению по МЦД-3

Глава государства вместе со столичным градоначальником посетили выставку «Год нового транспортного каркаса» в «Манеже», где и был дан старт движению по видеосвязи.

Путин также поздравил жителей Москвы и Подмосковья с запуском МЦД-3.

Третья линия Московских центральных диаметров свяжет Зеленоград с Раменским. Всего на линии расположены 38 станций, на 14 из них будут пересадки на метро, МЦК и пригородные железнодорожные направления.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что к запуску МЦД-4 будет приведена в порядок территория возле городских вокзалов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



