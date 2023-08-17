Путин и Собянин дали старт движению по МЦД-3
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли третий диаметр наземного метро Москвы из Зеленограда в Раменское, сообщает РИА Новости.
Глава государства вместе со столичным градоначальником посетили выставку «Год нового транспортного каркаса» в «Манеже», где и был дан старт движению по видеосвязи.
Путин также поздравил жителей Москвы и Подмосковья с запуском МЦД-3.
Третья линия Московских центральных диаметров свяжет Зеленоград с Раменским. Всего на линии расположены 38 станций, на 14 из них будут пересадки на метро, МЦК и пригородные железнодорожные направления.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что к запуску МЦД-4 будет приведена в порядок территория возле городских вокзалов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин предложил построить высокоскоростную ж/д магистраль до Адлера или Луганска
- Путин заявил, что пора строить высокоскоростную ж/д магистраль Москва —Петербург
- Путин и Собянин дали старт движению по МЦД-3
- После взрыва в Махачкале неопознанными остаются 13 человек
- Число жертв наводнения в Приморье выросло до шести
- Избивший подростка в Котельниках мужчина рассказал о причинах конфликта
- Российская армия уничтожила украинский воинский эшелон с боеприпасами
- СМИ: в России вырастет цена на кетчуп и майонез
- Больше половины россиян никогда не говорили с начальством о повышении зарплаты
- Росавиация поблагодарила авиационные службы Эстонии и Финляндии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru