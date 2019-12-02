Эксперт: Собственное расследования Голунова может привести к трагедии

Московский городской суд отклонил жалобу Ивана Голунова на Следственный комитет. Журналист обвиняет следственные органы в затягивании проверки полицейских, которые задержали его в начале июня текущего года. Тогда Голунова обвинили в попытке сбыта наркотиков, но сняли обвинения. Проверяется версия, что наркотики Ивану Голунову подкинули при задержании сотрудники полиции.

Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с НСН высказал предположение, что в деле Голунова задействована «третья очень сильная сторона».

«Я думаю, что здесь присутствует третья очень сильная сторона, не МВД. Поэтому все так и засекречивают. Та, которая на Лубянке сидит [ФСБ], поэтому так все и происходит. Если бы там только МВД было, то уже бы давно все рассказали и посадили. А тут могут всплыть обстоятельства, которые нежелательны, при чем, не для МВД. Здесь ушки другой спецслужбы», - сказал он и отметил, что именно ФСБ могла быть заказчиком подкидывания наркотиков Голунову.