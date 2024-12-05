Wildberries разрешила возвращать товары в любой пункт
5 декабря 202419:02
Неподошедшие товары, заказанные через маркетплейс Wildberries, покупатели теперь смогут вернуть в любой пункт выдачи заказа (ПВЗ). Об этом заявили в пресс-службе компании.
Там отметили, что покупатели смогут возвращать товары с помощью QR-кодов, это позволяет оформлять возвраты на любом пункте.
В компании пояснили, что это упростит процедуру возврата и для клиентов, и для самих сотрудников ПВЗ.
Вернуть товары покупатели могут бесплатно в течение 30 дней.
В конце ноября Wildberries запустил сервис потребительского кредитования.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru