Wildberries разрешила возвращать товары в любой пункт

Неподошедшие товары, заказанные через маркетплейс Wildberries, покупатели теперь смогут вернуть в любой пункт выдачи заказа (ПВЗ). Об этом заявили в пресс-службе компании.

Там отметили, что покупатели смогут возвращать товары с помощью QR-кодов, это позволяет оформлять возвраты на любом пункте.

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В компании пояснили, что это упростит процедуру возврата и для клиентов, и для самих сотрудников ПВЗ.

Вернуть товары покупатели могут бесплатно в течение 30 дней.

В конце ноября Wildberries запустил сервис потребительского кредитования.



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ФОТО: РИА Новости / Ирина Алтухова
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