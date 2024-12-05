Wildberries разрешила возвращать товары в любой пункт

Неподошедшие товары, заказанные через маркетплейс Wildberries, покупатели теперь смогут вернуть в любой пункт выдачи заказа (ПВЗ). Об этом заявили в пресс-службе компании.

Там отметили, что покупатели смогут возвращать товары с помощью QR-кодов, это позволяет оформлять возвраты на любом пункте.