В аэропортах Египта отменят миграционные карты для туристов
Миграционные карты для туристов отменят в январе в аэропортах Египта. Об этом сообщил министр гражданской авиации Самех аль-Хефни в беседе с телеканалом Sada El-Balad.
«К концу января мы уберем миграционные карты», - отметил министр.
Теперь тем, кто прибывает в аэропорты Египта либо улетает из них, не придется заполнять карты. Меры призваны упростить поездки пассажирам и позволить сэкономить время.
Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал закон, согласно которому стоимость визы в страну может повыситься с $25 до $45, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
