Трамп заявил, что обсуждает ужесточение санкций против России
Президент США Дональд Трамп обсуждает с конгрессом ужесточение санкций в отношении России. Об этом он заявил во время своего выступления, пишет РИА Новости.
Отмечается, что в ходе выступления журналист обратила внимание на обсуждение сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) дополнительных антироссийских ограничений.
«Мы обсуждаем это все время. Я больше ни о чем с ним [Грэмом] не разговаривал. Я не считаю его очень интересным собеседником, за исключением того, что мы говорим о законопроектах», — заявил Трамп.
Сенатор, присутствовавший на мероприятии, посмеялся над словами президента и указал, что обсуждал с послом Индии в США возможность сокращения закупок нефти из РФ.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что намерен ввести «очень мощные» санкции против России.
