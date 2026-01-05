Трамп заявил, что обсуждает ужесточение санкций против России

Президент США Дональд Трамп обсуждает с конгрессом ужесточение санкций в отношении России. Об этом он заявил во время своего выступления, пишет РИА Новости.

Отмечается, что в ходе выступления журналист обратила внимание на обсуждение сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) дополнительных антироссийских ограничений.

«Мы обсуждаем это все время. Я больше ни о чем с ним [Грэмом] не разговаривал. Я не считаю его очень интересным собеседником, за исключением того, что мы говорим о законопроектах», — заявил Трамп.

Сенатор, присутствовавший на мероприятии, посмеялся над словами президента и указал, что обсуждал с послом Индии в США возможность сокращения закупок нефти из РФ.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что намерен ввести «очень мощные» санкции против России.

