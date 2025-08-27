Михаил Муромов рассказал, что получает пенсию в 12 тысяч рублей
Исполнитель хита «Яблоки на снегу» Михаил Муромов сообщил в интервью NEWS.ru, что его пенсия составляет 12 тысяч 300 рублей в месяц.
По словам певца, никаких надбавок он не получает, так как получает авторские отчисления через Российское авторское общество, и это лишает его дотаций.
Артист признался, что сумма небольшая и на нее приходится буквально выживать. При этом он подчеркнул, что не жалуется и благодарен и за такую поддержку.
Муромов уточнил, что не имеет государственных званий, которые давали бы прибавку к пенсии. Кроме того, платных концертов у него давно не было, так как приглашений на выступления он не получает, передает «Радиоточка НСН».
