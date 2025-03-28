Адвокат Муцениеце: Прилучный запретил сыну общаться с матерью и бабушкой

Адвокат актрисы Агаты Муцениеце Наталья Мелешкина сообщила, что актер Павел Прилучный запрещает их общему сыну Тимофею общаться с мамой и бабушкой. Об этом она заявила в разговоре с «Пятым каналом».

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«Он окружил его охраной, которая чинит физическое препятствие в общении. Он сменил номер телефона, заблокировал Тимофея во всех возможных мессенджера», - пояснила юрист.

В свою очередь, адвокат актера Оксана Даниелова отмечает, что Агата сама не проявляет интереса к общению с ребенком. Сын якобы пытался позвонить ей, но безуспешно.

Ранее в столичном Головинском районном суде должны были принять решение об установлении места жительства общего сына актеров, однако заседание перенесли на 24 апреля, поскольку мать хочет повторно опросить своего ребенка, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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