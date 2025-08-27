«Кто это? Мы его не знаем!»: Шнуров рассказал о реакции бойцов СВО на Бородина

«Многих бойцов СВО я знаю лично, они мне сказали, что ни про какого Бородина ничего не слышали. Тем более не просили некоего Виталика Бородина выступать от их имени и по их поручению. «Кто это? Мы его не знаем!», — заявил Шнуров.

Ранее Бородин написал в своем Telegram-канале, что намерен обратиться к Шнурову с предложением выделить 50 миллионов рублей на помощь армии, отметив, что музыкант способен это сделать, учитывая его гонорары. Позднее он сообщил о подготовке обращений к губернаторам регионов с просьбой отменить концерты «Ленинграда» на период проведения СВО.

В беседе с изданием «Страсти» общественник также заявил, что деятельность Шнурова давно заслуживает внимания, так как, по его мнению, артист пропагандирует «неправильные ценности» и не выражал слов поддержки военным. Он добавил, что пригласил музыканта поехать с ним в зону военной операции, передает «Радиоточка НСН».

