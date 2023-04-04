«Соблазн доначислений»: Москвичам посоветовали перейти на оплату отопления по факту

Накануне «Известия» сообщили, что Минстрой разработал законопроект об изменении способа расчета платы за отопление. Отмечается, что это исключит резкие колебания в тарифах. Сегодня этот вид услуги в Москве рассчитывается равномерно на 12 месяцев — по потреблению энергии за предыдущий год. Теперь же Минстрой хочет дать коммунальщикам право самим выбирать подходящий период, по которому рассчитывать тариф. Сергей Сохранов отметил, что подобная инициатива несет в себе риски.

«Если собственники хотят каким-то образом обезопасить себя от больших доначислений за тепло, они могут перейти на оплату по факту. Такое право у них есть, поэтому они принимают решение на общем собрании и заключают с ресурсоснабжающей организацией договор. Инициатива Минстроя имеет в себе риски. Ресурсоснабжающие организации получат соблазн доначислять собственникам больше, чем того хотели бы они сами. При этом ситуация прошлого года показала, что доначисление, которое нужно было сделать собственникам, было значительным», - сказал Сохранов.

Он также рассказал, что собственники могут существенно снизить потребление тепла в многоквартирном доме. По словам Сохранова, для этого им необходимо заняться вопросом повышения энергосбережения дома.