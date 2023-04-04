«Соблазн доначислений»: Москвичам посоветовали перейти на оплату отопления по факту
Если Минстрой даст право коммунальщикам выбирать период, по которому рассчитывать тариф за отопление, то будут большие риски доначислений, отметил в эфире НСН Сергей Сохранов.
Если москвичи хотят обезопасить себя от больших доначислений за отопление, то они могут перейти на оплату «по факту», рассказал исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов в интервью НСН. Он также отметил, что собственники при соблюдении ряда условий могут существенно снизить потребление тепла в многоквартирном доме.
Накануне «Известия» сообщили, что Минстрой разработал законопроект об изменении способа расчета платы за отопление. Отмечается, что это исключит резкие колебания в тарифах. Сегодня этот вид услуги в Москве рассчитывается равномерно на 12 месяцев — по потреблению энергии за предыдущий год. Теперь же Минстрой хочет дать коммунальщикам право самим выбирать подходящий период, по которому рассчитывать тариф. Сергей Сохранов отметил, что подобная инициатива несет в себе риски.
«Если собственники хотят каким-то образом обезопасить себя от больших доначислений за тепло, они могут перейти на оплату по факту. Такое право у них есть, поэтому они принимают решение на общем собрании и заключают с ресурсоснабжающей организацией договор. Инициатива Минстроя имеет в себе риски. Ресурсоснабжающие организации получат соблазн доначислять собственникам больше, чем того хотели бы они сами. При этом ситуация прошлого года показала, что доначисление, которое нужно было сделать собственникам, было значительным», - сказал Сохранов.
Он также рассказал, что собственники могут существенно снизить потребление тепла в многоквартирном доме. По словам Сохранова, для этого им необходимо заняться вопросом повышения энергосбережения дома.
«Тепло – это один из основных коммунальных ресурсов, который имеет высокую социальную значимость. Люди очень чувствительно реагируют на качество услуги и на счета. Счета за отопление – это вторая строчка по величине, следующая за содержанием жилого помещения. Мы все время стараемся страховать собственников жилья, думать, что надо ограничивать рост. Но поскольку доначисления по итогам года делаются по факту потребленного тепла, посчитанного общедомовым прибором учета… То сами собственники, занявшись вопросом повышения энергосбережения многоквартирного дома, могут существенно снижать потребление тепла в многоквартирном доме», - резюмировал Сохранов.
В последний раз тарифы на жилищно-коммунальные услуги, в том числе на теплоснабжение, выросли в России 1 декабря. Индексацию провели второй раз за год после переноса с 1 июля 2023 года. В Москве цены выросли на 6%. В этом году повышать тарифы не будут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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