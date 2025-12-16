СМИ: За покупательницу квартиры Долиной вступилась ассоциация юристов

Ассоциация, действуя в рамках своей миссии по развитию права, указывает на грубую ошибку нижестоящих инстанций, которые не взыскали деньги с продавца, вернувшего себе жилье. Авторы обращения признают, что вопросы права относятся к исключительной компетенции суда, но предлагают учесть их профессиональное мнение «на анализе действующего законодательства, судебной практики и правовой доктрины».

По мнению экспертов МАЮК, хищение средств мошенниками не освобождает продавца от обязанности вернуть деньги покупателю.

Ранее юрист назвал вероятные решения Верховного суда по делу Долиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

