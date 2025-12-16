СМИ: За покупательницу квартиры Долиной вступилась ассоциация юристов
Верховный суд России получил правовое заключение от Международной ассоциации юристов и консультантов (МАЮК) по резонансному «делу Долиной», сообщает «Коммерсант».
Ассоциация, действуя в рамках своей миссии по развитию права, указывает на грубую ошибку нижестоящих инстанций, которые не взыскали деньги с продавца, вернувшего себе жилье. Авторы обращения признают, что вопросы права относятся к исключительной компетенции суда, но предлагают учесть их профессиональное мнение «на анализе действующего законодательства, судебной практики и правовой доктрины».
По мнению экспертов МАЮК, хищение средств мошенниками не освобождает продавца от обязанности вернуть деньги покупателю.
Ранее юрист назвал вероятные решения Верховного суда по делу Долиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Киркоров объявлен в розыска на Украине за посещение новых регионов РФ
- Путин подписал закон об отмене обязательных работ для трех категорий россиян
- СМИ: За покупательницу квартиры Долиной вступилась ассоциация юристов
- Трамп заявил, что Украина лишилась части своей территории
- Евросоюз заявил, что намерен создать на Украине многонациональные вооруженные силы
- СМИ: Власти хотят продлить мораторий на выплату неустоек дольщикам жилья
- Минпромторг захотел маркировать презервативы
- Путин подписал закон о рубках леса на Байкале
- Сын высокопоставленного чиновника получил тяжёлые травмы в результате нападения
- Санкции США нанесли бизнесу больший ущерб, чем российские контрсанкции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru