Путин подписал закон об отмене обязательных работ для трех категорий россиян
В России расширен список граждан, освобождаемых от обязательных работ.
Соответствующие законы подписал глава государства Владимир Путин. Постановление появилось на официальном портале опубликования правовых актов. Под защиту нового регулирования попадают родители, воспитывающие детей с инвалидностью, а также отцы-одиночки, ухаживающие за малышами до трех лет или детьми с ограниченными возможностями здоровья. Это же касается единственных усыновителей, опекунов и попечителей несовершеннолетних инвалидов.
Кроме того, судебные приставы теперь могут инициировать освобождение должника от работ через суд. Основанием для этого могут стать серьезные жизненные обстоятельства: получение инвалидности I или II группы, беременность или тяжелая болезнь.
Ранее стало известно, что в России приставы взыскали долгов более чем на 900 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru