Адвокат Трунов призвал законодателей разобраться с ChatGPT
Законодательных инициатив в части искусственного интеллекта сегодня нет никаких, заявил НСН Игорь Трунов.
Сегодня законодатели должны направить свои усилия на регулирование в сфере искусственного интеллекта (ИИ), а не ужесточать наказание за мошенничество, заявил НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступает за введение уголовной ответственности с наказанием вплоть до 15 лет тюрьмы за мошенничество в отношении пенсионеров и инвалидов, передает ТАСС. Трунов призвал сделать акцент в борьбе с мошенничеством на другом.
«Сам принцип неверный, так как ужесточение наказания никогда не ведет к снижению преступности. Работает здесь только одно – неотвратимость наказания. Когда мошенников не ловят, а поймают одного и накажут, это не поможет. Поэтому нужны инициативы, направленные на совершенствование работы правоохранительной системы. Сегодня мошенничество все ушло в онлайн, там непонятно, пенсионер или нет. Эта инициатива из прошлого, раньше тоже предлагалось ужесточать наказания», - отметил он.
По его словам, сегодня законодатели должны направить свои усилия на регулирование в сфере искусственного интеллекта.
«Борьба с мошенничеством, включая мошенничество с помощью ИИ, пока не на таком уровне. Вал огромный, а судебная практика отсутствует практически. Судов нет, решений нет. Законодательных инициатив в части искусственного интеллекта нет никаких. Преступность очень поменялась, а законодатель еще не проснулся. У нас есть огромная нарастающая проблема. Когда ChatGPT появился у нас, он был платный, теперь он стал бесплатным. Это не случайно, эта система используется как пылесос – собирает информацию. Эта информация анализируется на предмет того, составляет ли это какую-то коммерческую или государственную тайну. Многие ученые начали работать с ИИ, добавляют туда свои черновики. У законодателей должна болеть голова по этому направлению», - заключил собеседник НСН.
Нейросети и искусственный интеллект (ИИ) формулируют результаты точно так, как этого захотел человек, который разработал алгоритм. Идеальной точности в таком случае добиться будет невозможно, рассказал НСН эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский.
