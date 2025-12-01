В Дагестане предотвратили атаку БПЛА
1 декабря 202509:24
Атаку украинских беспилотников предотвратили в Дагестане. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
«Воздушные цели были сбиты над территорией Каспийска», - указал руководитель региона.
По словам Меликова, на месте находятся оперативные службы. Принимаются все меры для безопасности населения и объектов.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 1 декабря над регионами России ликвидировали 32 украинских БПЛА, пишет 360.ru.
