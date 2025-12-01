В Дагестане предотвратили атаку БПЛА

Уиткофф встретится с Путиным 2 декабря Сотни автомобилей встали в пробку на трассе возле озера Байкал Число вакансий для специалистов по постановке задач для ИИ выросло на 52% Трамп опроверг связь закрытия неба над Венесуэлой с возможным ударом США Мультфильм «Зверополис-2» побил рекорд по мировым сборам на старте проката