В Дагестане предотвратили атаку БПЛА

Атаку украинских беспилотников предотвратили в Дагестане. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

«Воздушные цели были сбиты над территорией Каспийска», - указал руководитель региона.

По словам Меликова, на месте находятся оперативные службы. Принимаются все меры для безопасности населения и объектов.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 1 декабря над регионами России ликвидировали 32 украинских БПЛА, пишет 360.ru.

Фото: elan_driver/VK
