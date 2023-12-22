Собчак встала на защиту участников вечеринки Ивлеевой
Журналист и телеведущая Ксения Собчак отреагировала на критику «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой, участницей которой она тоже была, сообщает телеканал «360».
По ее словам, это личное дело каждого, а «куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой — это их личное дело».
Она указала, что мир не справедлив, поэтому всегда так будет, что где-то гибнут или голодают люди, а в другом месте в это время кто-то веселится и пьет шампанское.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить блогера Анастасию Ивлееву на неуплату налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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