Собчак встала на защиту участников вечеринки Ивлеевой

Журналист и телеведущая Ксения Собчак отреагировала на критику «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой, участницей которой она тоже была, сообщает телеканал «360».

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По ее словам, это личное дело каждого, а «куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой — это их личное дело».

Она указала, что мир не справедлив, поэтому всегда так будет, что где-то гибнут или голодают люди, а в другом месте в это время кто-то веселится и пьет шампанское.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить блогера Анастасию Ивлееву на неуплату налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети Насти Ивлеевой
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