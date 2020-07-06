Собчак рассказала о попытках адвоката Ефремова «договориться» с Кремлем

Телеведущая и бывший кандидат в президент РФ Ксения Собчак заявила, что актёр Михаил Ефремов выбрал своим адвокатом Эльмана Пашаева якобы потому, что тот обещал «решить вопрос с АП», то есть с администрацией президента. Об том она написала в своем Telegram-канале, сообщает Ura.ru.

По версии Собчак и её источников, будто бы для этого Ефремов должен был высказать про президента РФ Владимира Путина. Ефремова многие считали оппозиционером, но после ДТП он через своего адвоката заявил, что не имеет отношения к оппозиции и не против личности Путина.