Собчак рассказала о попытках адвоката Ефремова «договориться» с Кремлем
Телеведущая и бывший кандидат в президент РФ Ксения Собчак заявила, что актёр Михаил Ефремов выбрал своим адвокатом Эльмана Пашаева якобы потому, что тот обещал «решить вопрос с АП», то есть с администрацией президента. Об том она написала в своем Telegram-канале, сообщает Ura.ru.
По версии Собчак и её источников, будто бы для этого Ефремов должен был высказать про президента РФ Владимира Путина. Ефремова многие считали оппозиционером, но после ДТП он через своего адвоката заявил, что не имеет отношения к оппозиции и не против личности Путина.
Как утверждает Собчак, Пашаеву договориться не удалось: в Кремле настаивают на том, чтобы актёру дали срок за смертельное ДТП на Смоленской площади.
Эльман Пашаев на прошлой неделе сказал, что его подзащитный не признаёт вину, а потом сообщил, что его не так поняли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru