СМИ: защиту Ефремова построят на версии об эпилепсии

Стратегию защиты актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТВ в Москве, адвокаты построят вокруг неврологического заболевания, которому якобы подвержен артист. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

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Как сообщает собеседник издания, адвокаты Ефремова намерены заявить для его защиты об эпилептическом припадке, который якобы произошел непосредственно перед летальной аварией, уточняет Газета.ru.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada, водитель которого позже умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Брат погибшего, чьи слова приводит то же агентство, заявил, что семья «очень устала морально от удивительных заявлений, которые высказывала защита Михаила Ефремова в последние дни».

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ФОТО: Пресс-служба Таганского суда//РИА Новости
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