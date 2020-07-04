СМИ: защиту Ефремова построят на версии об эпилепсии

Как сообщает собеседник издания, адвокаты Ефремова намерены заявить для его защиты об эпилептическом припадке, который якобы произошел непосредственно перед летальной аварией, уточняет Газета.ru.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada, водитель которого позже умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Брат погибшего, чьи слова приводит то же агентство, заявил, что семья «очень устала морально от удивительных заявлений, которые высказывала защита Михаила Ефремова в последние дни».

