Адвокат: Ефремов заявил о невиновности в смертельном ДТП

Ефремова сняли на видео на месте ДТП сразу после произошедшего. Предположительно, он был за рулём джипа, который выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В крови артиста нашли алкоголь и наркотики. Спустя четыре дня Ефремов, уже находясь под домашним арестом, записал видеообращение. Как сообщает RT, он отметил, что не знает, какими словами просить прощения у родных погибшего. Актёр также говорил, что не собирается «отмазываться», потому что «все всё видели».

Ранее художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт заявил, что часть ответственности за произошедшее лежит на друзьях и коллегах Ефремова, которые не помогли ему справиться с зависимостями, пишет «Дни.ру».

