Адвокат: Ефремов заявил о невиновности в смертельном ДТП
Актёр Михаил Ефремов заявил о невиновности в ДТП на Смоленской площади, в котором погиб водитель фургона. С таким заявлением выступил адвокат артиста Эльман Пашаев, передаёт «Москва 24».
Ефремов сказал, что преступления не совершал, уточнил Пашаев. Других деталей он не привёл, но уточнил фразу Ефремова о желании «возместить». Это означало «готов платить», поскольку в ДТП участвовала его машина, сказал Пашаев.
Ефремова сняли на видео на месте ДТП сразу после произошедшего. Предположительно, он был за рулём джипа, который выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В крови артиста нашли алкоголь и наркотики. Спустя четыре дня Ефремов, уже находясь под домашним арестом, записал видеообращение. Как сообщает RT, он отметил, что не знает, какими словами просить прощения у родных погибшего. Актёр также говорил, что не собирается «отмазываться», потому что «все всё видели».
Ранее художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт заявил, что часть ответственности за произошедшее лежит на друзьях и коллегах Ефремова, которые не помогли ему справиться с зависимостями, пишет «Дни.ру».
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