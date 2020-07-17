Собчак ответила «Ветеранам России» на обвинение в «разжижении мозгов»

Между тем телекритик Александр Мельман заявил в эфире НСН, что считает журналистскую деятельность Ксении Собчак яркой и интересной.

«Я не знаю, кто такие "Ветераны России", в первый раз о них слышу. Такого рода организаций у нас может быть много, и Собчак для того и существует, чтобы всякие непонятные люди на нее как-то реагировали. Она “красная тряпка” для этих “быков”. Собчак - ярчайший и интереснейший журналист в нашем медиа-поле. Она дает повод, чтобы на нее обращали внимание и делает это ярко, не банально, подчас очень талантливо. Да, провокационно, но в самом правильном смысле. Это сильный политический журналист. Она показала это, когда работала на “Дожде”. Сейчас она работает в разных жанрах и во многих довольно успешно. Я приветствую то, что она делает на youtube», - сказал Мельман.

Ранее в интервью НСН Ксения Собчак заявила, что готова лишиться всех своих контрактов ради того, чтобы иметь возможность высказывать свою точку зрения. Так она прокомментировала ранее разгоревшийся скандал из-за ее критики в соцсетях протестного движения Black Lives Matter (BLM), выступающего за ценность жизни темнокожих людей.

