Собчак: Я готова отказаться от контрактов ради права на свою точку зрения

Телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак намерена судиться с немецким аналитическим порталом Business Insider, который опубликовал материал под заголовком «Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми». Business Insider указывал на то, что Собчак критиковала в соцсетях протестное движение Black Lives Matter (BLM), выступающее за ценность жизни темнокожих людей.

В интервью НСН Ксения Собчак заявила, что готова лишиться всех своих контрактов ради того, чтобы иметь возможность высказывать свою точку зрения.

«Извиняться за то, в чем я не чувствую своей вины, я точно не буду. И даже если я лишусь всех контрактов, я буду отстаивать свою точку зрения. Для меня мнение - важней. Я уже все это проходила, меня и с работы увольняли, но для меня моя позиция важнее», - подчеркнула Собчак.

При этом она подчеркнула, что готова отвечать за каждое свое слово, но немецкое издание приписало ей то, чего она никогда и нигде не говорила.

«Я уже работаю с немецкими и английскими адвокатами, все говорят, что это выигрышный процесс, потому что мне приписываются слова, которые я никогда нигде не произносила. Я много рассуждала на тему своего отношения к BLM, не скрываю своего сложного отношения. Для меня любой протест, который хотя бы частично выливается в мародерство и вандализм, абсолютно неприемлем. Более того, в данном случае, я считаю, что это социальный, марксистский протест, который прикрывается антирасистским. И когда крушится недвижимость, сносятся памятники, запрещается эскимо называть эскимо, иначе как театром абсурда я это назвать не могу», - заявила собеседница НСН.