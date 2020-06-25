Собчак: Я готова отказаться от контрактов ради права на свою точку зрения
После скандала с изданием Business Insider, связанным с протестами в США, Собчак заявила НСН, что не станет извиняться за то, чего она не говорила, ради сохранения договора с Audi.
Телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак намерена судиться с немецким аналитическим порталом Business Insider, который опубликовал материал под заголовком «Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми». Business Insider указывал на то, что Собчак критиковала в соцсетях протестное движение Black Lives Matter (BLM), выступающее за ценность жизни темнокожих людей.
В интервью НСН Ксения Собчак заявила, что готова лишиться всех своих контрактов ради того, чтобы иметь возможность высказывать свою точку зрения.
«Извиняться за то, в чем я не чувствую своей вины, я точно не буду. И даже если я лишусь всех контрактов, я буду отстаивать свою точку зрения. Для меня мнение - важней. Я уже все это проходила, меня и с работы увольняли, но для меня моя позиция важнее», - подчеркнула Собчак.
При этом она подчеркнула, что готова отвечать за каждое свое слово, но немецкое издание приписало ей то, чего она никогда и нигде не говорила.
«Я уже работаю с немецкими и английскими адвокатами, все говорят, что это выигрышный процесс, потому что мне приписываются слова, которые я никогда нигде не произносила. Я много рассуждала на тему своего отношения к BLM, не скрываю своего сложного отношения. Для меня любой протест, который хотя бы частично выливается в мародерство и вандализм, абсолютно неприемлем. Более того, в данном случае, я считаю, что это социальный, марксистский протест, который прикрывается антирасистским. И когда крушится недвижимость, сносятся памятники, запрещается эскимо называть эскимо, иначе как театром абсурда я это назвать не могу», - заявила собеседница НСН.
Ксения Собчак называет себя человеком, который всегда защищает слабых и встает на сторону меньшинств, но никогда не поддерживает протестов, связанных насилием. И в данном случае, по мнению Собчак, жертвами стали убитые белые полицейские. По ее словам, люди не делятся на белых и черных, но «делятся на умных и глупых».
После этой публикации немецкая автомобильная компания Audi решила расторгнуть договор о сотрудничестве с Собчак, которая была амбассадором бренда в России.
«Что касается Business Insider, то они, как я понимаю, концерн Audi и дезинформировали о моих словах, приписав мне слова, которых я не говорила. Именно поэтому я и буду судиться за клевету и ложь, потому что подобных слов я никогда не говорила. Я всегда говорила, что успешные люди ищут причину успеха, а неудачники – виноватых. У меня есть пост на эту тему. Издание переврало мои слова, поэтому я и буду судиться, думаю, буду требовать материальную компенсацию», - заявила она, при этом не уточнив сумму компенсации.
На своей странице в Instagram Ксения Собчак неоднократно комментировала беспорядки, вспыхнувшие в США после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. В частности, 2 июня она раскритиковала погромы, которые устраивают протестующие.
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