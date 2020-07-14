Собчак предъявила Навальному Голунова из-за скандала с рекламой супермаркета

Телеведущая в интервью НСН предложила российской оппозиции «рефлексировать» на других темах, а не обсуждать ее рекламные ролики.

Телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак была резко раскритикована в соцсетях представителями оппозиции после выхода рекламного ролика с ее участием.

В него Собчак вставила кадры своего реального задержания на прошлогодней акции в поддержку журналиста Ивана Голунова. Затем телеведущая в уже постановочном отрывке видео предстает в камере полицейского участка, жалуется на голод и заказывает себе еду с доставкой онлайн у известной российской сети супермаркетов.

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НСН попросила Ксению Собчак прокомментировать, как она относится к такому шквалу критики. В числе тех, кто негативно высказался в ее адрес, был и оппозиционер Алексей Навальный.

«Пусть лучше "оппозиция", коли вы так именуете Навального, порефлексирует на тему того, чтобы не называть Ивана Голунова мелким воришкой», - написала она НСН в ответном сообщении.

Отметим, что Собчак намекнула на недавнюю перепалку между Навальным и Голуновым из-за ареста журналиста Ивана Сафронова по делу о госизмене. Оппозиционер напомнил, что Сафронов после своего увольнения из «Ведомостей» устроился советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Данный укор в адрес Сафронова возмутил Голунова, при этом журналист заявил, что некоторые расследования Навального и его сторонников основаны на его (Голунова) и Сафронова статьях.

Оппозиционер в ответ обвинил Голунова во лжи и назвал его «мелким врунишкой из Медузы» (интернет-издание «Медуза», в котором работает Голунов – НСН). При этом он не называл Голунова «воришкой», судя по всему, в данном случае Ксения Собчак допустила неточность.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
ТЕГИ:Иван СафроновИван Голунов Алексей НавальныйСобчак
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