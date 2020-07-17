«Разжижение мозгов»: Собчак потребовали уволить с «Первого канала»

К слову, в скором времени такие призывы в России окажутся вне закона: соответствующая поправка утверждена в Конституции, готовится законопроект о санкциях за призывы к отчуждению территорий.

«Ветераны России» также обратились к гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту с просьбой уволить Собчак, которая ведёт там передачу «Док-ток». По мнению авторов обращения, Собчак просто несостоятельна как общественно-политический деятель и журналист. Ей «вменяют» «разжижение мозгов» российской молодёжи и насаждение правового нигилизма.

«Ветераны России» также припомнили Собчак призывы игнорировать голосование по поправкам к Конституции и её позицию в защиту журналиста Ивана Сафронова, арестованного по подозрению в госизмене.

