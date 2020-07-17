«Разжижение мозгов»: Собчак потребовали уволить с «Первого канала»
Партия «Ветеранов России» обратилась к генпрокурору РФ Юрию Чайке и председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело в отношении телеведущей Ксении Собчак. Политические активисты уверены, что она агитирует к изменению государственных границ и якобы призывает вернуть Крым Украине, пишет Ura.ru.
К слову, в скором времени такие призывы в России окажутся вне закона: соответствующая поправка утверждена в Конституции, готовится законопроект о санкциях за призывы к отчуждению территорий.
«Ветераны России» также обратились к гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту с просьбой уволить Собчак, которая ведёт там передачу «Док-ток». По мнению авторов обращения, Собчак просто несостоятельна как общественно-политический деятель и журналист. Ей «вменяют» «разжижение мозгов» российской молодёжи и насаждение правового нигилизма.
«Ветераны России» также припомнили Собчак призывы игнорировать голосование по поправкам к Конституции и её позицию в защиту журналиста Ивана Сафронова, арестованного по подозрению в госизмене.
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