Жена музыканта Сергея Шнурова подала на развод

Четвертая жена солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова 33-летняя Ольга Абрамова подала с ним на развод. Карточка дела была доступна по этой ссылке, но сейчас выдает ошибку 403.

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Пара поженилась в 2018 году. Церемония бракосочетания прошла без гостей в Санкт-Петербурге. У них двое общих детей: сын появился на свет в 2021 году, а второй ребенок – в 2022-ом. Пол и имя последнего родители держат в секрете.

Ольга Абрамова – дочь уральского бизнесмена и миллионера Валерия Абрамова. С 51-летним музыкантом у Ольги разница в возрасте 18 лет.

Всего у Шнурова четверо детей, которые родились в трех браках, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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