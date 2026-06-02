Интервью или пропаганда? Что грозит Собчак за беседу с блогером Синяком
Интервью нельзя считать пропагандой, для этого нужно было делать комплименты нетрадиционной ориентации, заявила НСН заслуженный адвокат России Людмила Айвар.
Интервью журналистки Ксении Собчак с блогером Игорем Синяком, одетым в женское платье, невозможно оценить с точки зрения нарушения законодательства без соответствующей экспертизы. Об этом НСН заявила заслуженный адвокат России Людмила Айвар.
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила МВД провести проверку интервью Собчак с Синяком на предмет пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). «Причем эту бесовщину сознательно опубликовали в День защиты детей. Это насмешка над всеми усилиями государства по защите детей или что?» – написала Мизулина в соцсетях. Собчак ответила на это, что никакой пропаганды чего-либо и призывов в видео нет, а есть разговор с человеком, который «просто выглядит так, как ему нравится».
«Сам факт интервью не может быть основанием для привлечения к ответственности по такого рода статье, нужна экспертиза. Без неё невозможно определить наличие или отсутствие состава административного правонарушения в видеоролике. То, что Собчак представляет Синяка в качестве успешного модного героя новой эпохи, ни в коем случае нельзя считать пропагандой, как и то, что он принадлежит к запрещенному движению. Чтобы считалось пропагандой, она должна высказывать комплименты именно его нетрадиционной ориентации, визуализации эстетики, романтизации этого образа и так далее», - пояснила собеседница НСН.
По словам эксперта, поскольку официальное обращение в МВД написано, проверка всё же будет проведена.
«Мизулина посчитала, что этот выпуск порочный, но её слова - не точка отсчета. Экспертиза, скорее всего, не даст никакого результата с точки зрения пропаганды», - отметила юрист.
Людмила Айвар также объяснила разницу между пропагандой и нейтральным интервью.
«Ксения Анатольевна прошлась по грани, но она не была бы Собчак, если бы не делала таких скандальных интервью. Обсуждение медицинских процедур тоже нельзя считать пропагандой - кому-то что-то пришили, кому-то что-то удалили. Пропагандой это будет, когда кто-то в эфире скажет: «Слушайте, как здорово, пришли это, удалили то, губы накачали, глазки подвели, красота, живу просто как в сказке». Собчак не романтизировала образ Синяка, просто рассказывала о событиях его жизни», - заключила заслуженный адвокат России.
Первый зампредседателя IT-комитета Госдумы Александр Ющенко заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Екатерина Мизулина «перегибает палку или фантазирует», заявляя о стремлении детей покинуть Россию на фоне блокировки Roblox.
