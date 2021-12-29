Собчак бесплатно провела корпоратив по просьбе начальника цеха
Российская телеведущая Ксения Собчак бесплатно провела корпоратив в Верхней Пышме по просьбе местного жителя — начальника цеха предприятия, сообщает телеканал «360».
Она приехала в Свердловскую область и провела мероприятие в одном из кафе. Собчак анонсировала корпоратив в начале декабря. «Если вы и ваш трудовой коллектив собираетесь на корпоратив и ищете ведущего, есть хорошая кандидатура. Талантливый ивент-менеджер Ксения Собчак приедет в ваш город и проведет его совершенно бесплатно», — отметила ведущая.
Мероприятие вошло в рамки нового выпуска на YouTube-канале, который выйдет 30 декабря.
Напомним, завершено предварительное расследование уголовного дела о дорожной аварии в Сочи с участием телеведущей Ксении Собчак. ДТП случилось на трассе в аэропорт Сочи 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, вылетел на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, где ехали две девушки. Одна из пассажирок скончалась. Водитель такси, в котором ехала Собчак, взял на себя вину.
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