Предварительное расследование дела о ДТП с участием Собчак завершилось
Предварительное расследование уголовного дела о дорожной аварии в Сочи с участием телеведущей Ксении Собчак завершилось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.
Отмечается, что дело для дальнейшего процесса передано в прокуратуру. Ведомство утвердит обвинительное заключение.
На данный момент следствие признало пострадавшими в аварии 5 человека. Проведен опрос 13 свидетелей. Действия водителя Mercedes, в котором находилась Собчак, признаны не соответствующими правилам ПДД.
ДТП случилось на трассе в аэропорт Сочи 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, вылетел на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, где ехали две девушки. Одна из пассажирок скончалась. Водитель такси, в котором ехала Собчак, взял на себя вину.
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