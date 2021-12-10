Предварительное расследование дела о ДТП с участием Собчак завершилось

Предварительное расследование уголовного дела о дорожной аварии в Сочи с участием телеведущей Ксении Собчак завершилось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

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Отмечается, что дело для дальнейшего процесса передано в прокуратуру. Ведомство утвердит обвинительное заключение.

На данный момент следствие признало пострадавшими в аварии 5 человека. Проведен опрос 13 свидетелей. Действия водителя Mercedes, в котором находилась Собчак, признаны не соответствующими правилам ПДД.

ДТП случилось на трассе в аэропорт Сочи 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, вылетел на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, где ехали две девушки. Одна из пассажирок скончалась. Водитель такси, в котором ехала Собчак, взял на себя вину.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Ксения СобчакДТП
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