Предварительное расследование дела о ДТП с участием Собчак завершилось

Отмечается, что дело для дальнейшего процесса передано в прокуратуру. Ведомство утвердит обвинительное заключение.

На данный момент следствие признало пострадавшими в аварии 5 человека. Проведен опрос 13 свидетелей. Действия водителя Mercedes, в котором находилась Собчак, признаны не соответствующими правилам ПДД.

ДТП случилось на трассе в аэропорт Сочи 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, вылетел на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, где ехали две девушки. Одна из пассажирок скончалась. Водитель такси, в котором ехала Собчак, взял на себя вину.

