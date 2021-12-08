Собчак подловили на ошибке с вывесками на таджикском и узбекском языках в метро Москвы

Журналистка Ксения Собчак ошиблась с тем, что вывески на таджикском и узбекском языках убраны на станции столичного метрополитена. Об этом сообщил один из Telegram-каналов.

Ксения Собчак возмутилась обращением главы Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой убрать вывески на таджикском и узбекском языках на станции метро «Прокшино» в Москве.

Она заявила, что вывески давно убрали, хотя, по данным источника, они до сих пор висят.

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«Вы с реальностью вообще на каком поводке находитесь?.. Даже я, не спускаясь в метро, в курсе, что таблички эти сняли уже давно», - заявила она.

Собчак также назвала удаление вывески на чужом языке, которая якобы «нарушает права россиян», «позором».

Ранее в Telegram-канале «Readovka» появилась информация о том, что по просьбам местных жителей вывески на таджикском и узбекском языках на станции метро «Прокшино» были сняты. При этом через какое-то время несколько из них вернули обратно.

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ФОТО: НСН
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