Собчак подловили на ошибке с вывесками на таджикском и узбекском языках в метро Москвы

Журналистка Ксения Собчак ошиблась с тем, что вывески на таджикском и узбекском языках убраны на станции столичного метрополитена. Об этом сообщил один из Telegram-каналов.

Ксения Собчак возмутилась обращением главы Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой убрать вывески на таджикском и узбекском языках на станции метро «Прокшино» в Москве.

Она заявила, что вывески давно убрали, хотя, по данным источника, они до сих пор висят.