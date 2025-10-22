Собака стала участником программы по восстановлению российских лесов
К команде проекта «Сохрани Лес» присоединилась собака Рики, которая участвует в восстановлении лесов.
Её задача — разносить семена с помощью специального устройства, закреплённого на животном. По подсчётам организаторов, за один день Рики может обработать территорию площадью в несколько квадратных километров.
Эта практика стала частью программы «Лига Заботы», нацеленной на коллективные усилия по возрождению российских лесов с привлечением волонтёров и бизнеса.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Тен заявил НСН, что сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории необходимы для развития БАМ и Транссибирской магистралей, это важный экономический фактор, а экологам беспокоиться не стоит, поскольку ущерб природе максимально компенсируется.
