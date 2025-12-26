Центробанк представил обновленную банкноту в 1 тысячу рублей
Банк России представил обновленный дизайн купюры в 1000 рублей. Об этом сообщил зампредседателя регулятора Сергей Белов, передает РИА Новости.
ЦБ обновил оборотную сторону банкноты. Теперь здесь изображена Волга - главный символ, объединяющий многие регионы Приволжского федерального округа.
«Через Волгу раскинулся Саратовский автомобильный мост - один из самых длинных мостов Европы и летящий по волнам "Метеор". Справа представлен дворец Земледельцев - известный памятник современный архитектуры в городе Казань», - отметил Белов.
По его словам, новая купюра выйдет в широкое обращение в конце 2026 года либо в 2027-м. Белов подчеркнул, что тысячерублевые банкноты образца 1997 года не будут выходить из обращения и останутся в платежном обороте до износа.
Между тем депутаты Госдумы предложили создать в России банкноту номиналом 10 тысяч рублей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
