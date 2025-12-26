В работе Telegram в РФ зафиксирован очередной сбой

Очередной сбой зафиксирован в работе мессенджера Telegram в России. Об этом сообщают сервисы Downdetector и «Сбой.рф».

Тайные договоренности: Почему РКН тянет с блокировкой WhatsApp

По данным площадок, пользователи жалуются на проблемы с отправкой сообщений и загрузкой медиа. При этом некорректно работают как мобильное приложение, так и веб-версия.

Уточняется, что наибольшее количество жалоб поступает из Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее в России произошёл сбой в работе мессенджера Max, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: НСН
