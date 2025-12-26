В работе Telegram в РФ зафиксирован очередной сбой
26 декабря 202513:17
Очередной сбой зафиксирован в работе мессенджера Telegram в России. Об этом сообщают сервисы Downdetector и «Сбой.рф».
По данным площадок, пользователи жалуются на проблемы с отправкой сообщений и загрузкой медиа. При этом некорректно работают как мобильное приложение, так и веб-версия.
Уточняется, что наибольшее количество жалоб поступает из Москвы и Санкт-Петербурга.
Ранее в России произошёл сбой в работе мессенджера Max, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Хрен редьки не слаще»: Кто может сменить Зеленского на посту президента Украины
- За год Росгвардия задержала в Москве 350 лиц, находящихся в розыске
- Мантуров: Все зарубежные автозаводы в России запустят до лета
- Захарова: Запад пытается с помощью санкций удержать доминирование
- Почему «Волшебник Изумрудного города» попал в «игнор» на «Золотом орле»
- Экс-депутат Курской думы Васильев получил срок по делу о хищении
- В работе Telegram в РФ зафиксирован очередной сбой
- Центробанк представил обновленную банкноту в 1 тысячу рублей
- СМИ: Алексея Серебрякова госпитализировали из-за хронического бронхита
- Китай ввел санкции в отношении 20 оборонных компаний США
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru