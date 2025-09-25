Саженцы сосны, дуба и каштана высадили в Москве ко Всемирному дню легких

Волонтеры автономной некоммерческой организации «Древо жизни», школьники, медики и студенты приняли участие в акции ко Всемирному дню легких. Вблизи СНТ «Красная Пахра» они высадили нескольких тысяч саженцев сосны, дуба и каштана.

«Сегодняшняя акция по высадке деревьев в ТиНАО - уже вторая за этот год, и мы рады, что наша общественная инициатива находит активную поддержку. Акция очень символична – леса по праву считаются легкими планеты. И мы хотим, чтобы они были чистыми и позволяли людям в буквальном смысле слова дышать полной грудью!», – отметил генеральный директор АНО «Древо жизни» Алексей Рудаков.

Он также рассказал, что пульмонологи, терапевты и педиатры в ходе акции поделились правилами здорового образа жизни.

Президент Российского респираторного общества, главный пульмонолог столичного департамента здравоохранения Андрей Белевский подчеркнул важность прогулок на свежем воздухе для людей, особенно для тех, кто перенёс заболевание лёгких.

«Лучшей реабилитацией и профилактикой становится здоровый образ жизни, придерживаться которого должны все. Проходить в день нужно не менее четырёх километров. Тем более что в последние годы в Москве развиваются зеленые зоны, в которых можно провести тренировки на свежем воздухе или просто погулять», – сказал врач.

Голкипер и капитан профессионального футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев заявил о важности осознанно относиться к своему здоровью.

«Хочу прежде всего поприветствовать и поблагодарить всех, кто заботится о природе. Потому что природа – это здоровье! Мы сегодня высаживаем деревья, от которых напрямую зависят наши легкие. Как спортсмен, могу сказать, что без «дыхалки», без отличной работы легких, постоянных занятий на свежем воздухе, никакого спорта, да и вообще полноценной жизни быть не может. Поэтому я всех призываю беречь природу, высаживать леса, как мы сегодня. Рад сегодня принять участие в акции по высадке саженцев с «Древом жизни»», – добавил футболист.

Руководитель проектов АНО «Древо жизни» Анастасия Кузнецова пообещала уже в следующем провести всероссийскую акцию, расширив её на другие регионы страны, чтобы совместными усилиями привлечь внимание к важности сохранения и приумножения лесов, обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, животных и растений.

По её словам, принять участие в акции и внести свой вклад в создание благоприятной окружающей среды и сокращение своего углеродного следа может любой желающий.

Актёр театра и кино Сергей Чирков, принявший участие в высадке саженцев, заметил, что такие акции необходимы.

«Это большое счастье, что мы своими руками можем сделать природу: восстановить леса, позволить планете дышать. В мегаполисе это особенно ощутимо, такие акции просто необходимы. Это наше здоровье, чтобы воздух в Москве был лучше, чище», – сказал актёр.

Участники акции и местные жители также смогли послушать лекции о правильном дыхании, научиться делать дыхательную гимнастику и получили возможность пожертвовать средства благотворительным фондам, помогающим пациентам с заболеваниями дыхательной системы. Также все желающие получили автографы и фото со знаменитыми гостями акции.

