Прогресс или катастрофа: Депутаты и экологи о сплошных рубках вблизи Байкала

«Мы неоднократно выезжали на объекты модернизации БАМ и Транссиба и в Амурской области, и в Иркутской области, и в Бурятии, и в Забайкальском крае, принимали участие в различных экологических мероприятиях, связанных с лесовосстановлением по принципу “пять к одному”, то есть при вырубке одного дерева высаживается пять деревьев. Причем в рамках комплексного законопроекта о Байкале, который касается развития Байкальской природной территории, мы предлагаем заниматься лесовосстановлением не по количеству деревьев, а по площадям: гектар вырубили — пять гектаров посадили. Уточню, что мы предлагаем высаживать более ценные породы деревьев (например, сибирский кедр), чтобы улучшить ситуацию с лесом», — сказал Тен.

Собеседник НСН также назвал опасения экологов относительно сохранности природы озера Байкал беспочвенными.

«Во-первых, мы очень внимательно следим за этим процессом. Много лет работает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура, которая достаточно жестко реагирует на любые нарушения экологического природоохранного законодательства. Во-вторых, мы все должны понимать, что БАМ и Транссиб — это важнейшие железнодорожные артерии, которые соединяют страну. Интенсивность движения по железным дорогам увеличивается, железнодорожное сообщение следует развивать, чтобы развивались и Дальний Восток, и Восточная Сибирь. Тем более, сейчас Россия переориентируется на Восток — мы работаем с Китаем, КНДР и так далее. От этого никуда не деться», — резюмировал парламентарий.

В свою очередь руководитель отдела по связям с общественностью проекта «Сохраним Байкал» Маргарита Морозова назвала продолжение сплошных рубок катастрофой для региона.

«Принятие этого законопроекта — стресс и шок, приличных слов нет. Готовится еще один довольно гаденький законопроект по Байкалу, который собираются принять 31 июля. Он сделает очень существенные послабления в законодательстве, касающемся охраны озера Байкал. Собираются разрешить перевод земель лесного фонда в иные категории, вырубку заповедных лесов на берегу Байкала, появляется понятие частной собственности, которая была запрещена по Конвенции ЮНЕСКО, разрешат сплошные рубки якобы для нужд инфраструктуры. Те, кто этот закон отстаивает, говорят, что все продумано, но у экспертов большие опасения из-за того, что юридически все написано очень витиевато. Мы собрали подписи 120 человек и отправили по инстанциям, но пока нас не слышат. Эти изменения принимаются до 2030 года, но аппетиты чиновников могут расти — где шесть лет, там и десять», — сказала Морозова.

Собеседник НСН также отметила то, что длина участка БАМ, проходящего рядом с Байкалом, — не больше ста километров.

«Это абсолютно ничтожный участок. Главный вопрос — почему он не был очищен за последние четыре года. Причем больше всего лесов вырубают не РЖД, а Россети, даже больше, чем нужно. Очень много вопросов к властям Бурятии, поскольку этот участок проходит именно здесь. Группы общественного контроля работают очень вяло и формально: пару раз вывезли активистов, что-то сделали для отвода глаз, а как потом развивалось дело, неизвестно», — заявила активистка.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал приоритетом развитие Восточного полигона железных дорог (объединяет БАМ и Транссиб) и подтвердил, что провозные мощности двух магистралей к 2032 году планируется нарастить до 270 млн тонн, передает «Радиоточка НСН».

