ФСБ: Военнослужащий погиб в результате взрыва в Севастополе

В крымском управлении ведомства рассказали, что в совершении подрыва подозревается россиянка 1994 года рождения, она задержана.

«Установлено, что задержанная... действовала по заданию спецслужб Украины. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», - говорится в сообщении.

Ранее в ФСБ рассказали о задержании 55-летнего мужчины, который по поручени ю СБУ Украины готовил теракты на железной дороге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

