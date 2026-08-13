ФСБ: Военнослужащий погиб в результате взрыва в Севастополе
Военнослужащий Минобороны РФ погиб в результате взрыва в Севастополе. Об этом со ссылкой на ФСБ России сообщает RT.
В крымском управлении ведомства рассказали, что в совершении подрыва подозревается россиянка 1994 года рождения, она задержана.
«Установлено, что задержанная... действовала по заданию спецслужб Украины. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», - говорится в сообщении.
Ранее в ФСБ рассказали о задержании 55-летнего мужчины, который по поручени ю СБУ Украины готовил теракты на железной дороге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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