Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих

Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщает РБК.

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Депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев рассказал агентству, что украинской стороне было передано 261 тело погибших, российской — 24 тела.

Парламентарий напомнил, что предыдущий обмен телами погибших Москва и Киев провели 16 июля. Украине тогда передали 501 тело, России - 31 тело.

Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что власти Украины намеренно скрывают реальные потери и данные о пленных, делая ставку на эскалацию конфликта вместо гуманитарных жестов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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