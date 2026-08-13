Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих
Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщает РБК.
Депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев рассказал агентству, что украинской стороне было передано 261 тело погибших, российской — 24 тела.
Парламентарий напомнил, что предыдущий обмен телами погибших Москва и Киев провели 16 июля. Украине тогда передали 501 тело, России - 31 тело.
Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что власти Украины намеренно скрывают реальные потери и данные о пленных, делая ставку на эскалацию конфликта вместо гуманитарных жестов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Коммуникация, геймификация, простые правила: Почему все начали играть в падел
- Медведев: Курильские острова были и останутся российскими
- В России оценили риски военного конфликта с Японией из‑за Курильских островов
- Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих
- ФСБ: Военнослужащий погиб в результате взрыва в Севастополе
- Конкурс «Евровидение 2027» пройдет в болгарском Бургасе
- «Бизнес смелых и бедных»: Почему дачники не спешат сдавать дома на лето
- Рябков: Вопрос визита в РФ Уиткоффа и Кушнера «остается в поле зрения»
- РЖД не планируют снос Рижского рынка в Москве
- «Болтает глупости!»: Дипломат не согласился со словами Гросси о «смерти ООН»