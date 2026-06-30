Адвокат назвала способы добиться встреч с детьми для родителя, проживающего отдельно

Швырева назвала тревожными сигналами отказ отпускать ребенка без объяснений, постоянные переносы встреч и блокировку контакта. По ее словам, не следует отвечать симметричным конфликтом, нужно собирать доказательства проблемы и подать заявление в органы опеки по месту жительства ребенка. Специалисты обследуют условия жизни, поговорят с ребенком и подготовят акт для суда. Если не получилось досудебное урегулирование вопроса, нужно подать иск об определении порядка общения с ребенком в районный суд, максимально конкретизировав график.

«Суд обязательно привлечет орган опеки, учтет возраст ребенка, привязанность к родителям и при наличии мнение ребенка старше 10 лет. Какой-то график общения вы в любом случае получите, а вот устроит он вас или нет — это уже совсем другой вопрос», — указала эксперт.

Когда решение вступит в силу, следует получить исполнительный лист и передать его приставам, которые проконтролируют соблюдение графика и будут фиксировать нарушения. За неисполнение решения суда может грозить административная ответственность - штраф или исполнительский сбор. В случае систематического игнорирования родитель может обратиться с требованием о передаче ребенка ему.

Швырева посоветовала не затягивать с обращением в суд, не втягивать ребенка в конфликт как «союзника», не удерживать его и не использовать давление через работодателя, угрозы или вмешательство третьих лиц. По словам эксперта, следует даже в остром конфликте поддерживать стабильный и прогнозируемый формат общения.

Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар в беседе с НСН заявила, что при разводе брачный договор позволяет избежать длительного и скандального раздела имущества.

