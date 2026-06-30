Адвокат назвала способы добиться встреч с детьми для родителя, проживающего отдельно
Родитель, проживающий отдельно, имеет право общаться с ребенком и участвовать в воспитании. Об этом заявила «Ленте.ру» адвокат, председатель московской коллегии адвокатов «Швырева и партнеры» Надежда Швырева.
По словам эксперта, чтобы добиться от бывшего партнера встреч с детьми, можно попробовать договориться.
«Первый шаг — зафиксировать нарушения и вести переговоры письменно. Переписка в мессенджерах или почте станет доказательством в суде. Если компромисс найден, оформите нотариальное соглашение о порядке общения», — посоветовала адвокат.
Швырева назвала тревожными сигналами отказ отпускать ребенка без объяснений, постоянные переносы встреч и блокировку контакта. По ее словам, не следует отвечать симметричным конфликтом, нужно собирать доказательства проблемы и подать заявление в органы опеки по месту жительства ребенка. Специалисты обследуют условия жизни, поговорят с ребенком и подготовят акт для суда. Если не получилось досудебное урегулирование вопроса, нужно подать иск об определении порядка общения с ребенком в районный суд, максимально конкретизировав график.
«Суд обязательно привлечет орган опеки, учтет возраст ребенка, привязанность к родителям и при наличии мнение ребенка старше 10 лет. Какой-то график общения вы в любом случае получите, а вот устроит он вас или нет — это уже совсем другой вопрос», — указала эксперт.
Когда решение вступит в силу, следует получить исполнительный лист и передать его приставам, которые проконтролируют соблюдение графика и будут фиксировать нарушения. За неисполнение решения суда может грозить административная ответственность - штраф или исполнительский сбор. В случае систематического игнорирования родитель может обратиться с требованием о передаче ребенка ему.
Швырева посоветовала не затягивать с обращением в суд, не втягивать ребенка в конфликт как «союзника», не удерживать его и не использовать давление через работодателя, угрозы или вмешательство третьих лиц. По словам эксперта, следует даже в остром конфликте поддерживать стабильный и прогнозируемый формат общения.
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