Пары используют аргументы от искусственного интеллекта (ИИ) в ссорах и конфликтах, но это неправильно. Однако ИИ может стать полезным инструментом в руках опытного профессионала по отношениям, рассказала в пресс-центре НСН основатель проекта «Счастливые люди», эксперт по личным отношениям, семейным кризисам и разводам Наталья Степанова.



По данным Американской ассоциации психологов, миллионы пользователей регулярно взаимодействуют с чат-ботами не только для решения рабочих задач, но и для эмоциональной поддержки. Всё больше людей признаются, что рассматривают нейросети в качестве советника по отношениям. Степанова указала, что в этой функции машинный интеллект может быть полезен.