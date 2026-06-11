Эксперт по разводам поддержала использование ИИ в решении семейных проблем

Кризисы в отношениях надо решать со специалистами, но нейросети тоже могут помочь в таких ситуациях, заявила в пресс-центре НСН Наталья Степанова.

Пары используют аргументы от искусственного интеллекта (ИИ) в ссорах и конфликтах, но это неправильно. Однако ИИ может стать полезным инструментом в руках опытного профессионала по отношениям, рассказала в пресс-центре НСН основатель проекта «Счастливые люди», эксперт по личным отношениям, семейным кризисам и разводам Наталья Степанова.

По данным Американской ассоциации психологов, миллионы пользователей регулярно взаимодействуют с чат-ботами не только для решения рабочих задач, но и для эмоциональной поддержки. Всё больше людей признаются, что рассматривают нейросети в качестве советника по отношениям. Степанова указала, что в этой функции машинный интеллект может быть полезен.

Психолог заявил, что нейросети не помогут кардинально изменить личную жизнь
«Есть положительный момент — люди могут выгрузить свои эмоции, посоветоваться, снять напряжение, чтобы заземлиться и не устраивать конфликт с партнером. Однако важно не злоупотреблять, и не действовать только так, как подскажет искусственный интеллект. Он может дать возможность увидеть ситуацию со стороны, посмотреть шире на какие-то вопросы, но слушать на 100% его не стоит. Тут появляются опасные истории — нейросеть дает поддержку одному из партнеров, и он думает, что он прав. Пары используют этот аргумент в качестве доказательств, но ИИ всегда будет за тебя, так как это твой агент. Частые обращения к ИИ — это снятие ответственности, так как не надо общаться с человеком, а можно закрыться в коробку и не строить осознанные отношения, так как это сложно. Поэтому, по моему убеждению, семейную терапию должен вести специалист, а ИИ следует использовать только как помощника», - отметила она.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН обвинил нейросети в потери интереса к отношениям у подростков.

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
ТЕГИ:НейросетьПсихологиСемья

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