Пентагон признал, что мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта зашли в тупик из-за отказа президента Украины Владимира Зеленского от территориальных уступок России. Это следует из доклада специального генерального инспектора, курирующего операцию «Атлантическая решимость», который представил его Конгрессу США.

В военном ведомстве США отметили, что встречи на высоком уровне не привели ни к прекращению огня, ни к соглашению.

Тем временем, Украина продолжает массированные атаки на Россию. Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь с 18 на 19 мая над Россией сбили 315 дронов.

ПЕРЕГОВОРЫ В ТУПИКЕ?

Напомним, что на прошлой неделе Кремль в лице пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова заявил, что мирные переговоры и прекращение огня возможны только после вывода украинских войск из Донбасса. Он подчеркнул, что только после этого «наступит прекращение огня» и стороны смогут приступить к полноформатным переговорам. Песков также напомнил, что глава России Владимир Путин уже говорил об этом в июне 2024 года.