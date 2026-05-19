Сотни БПЛА и ни одной уступки: Как Зеленский опять завел переговоры в тупик
Украина снова провела массированную атаку дронов по России, над которой ПВО третью неделю подряд сбивает по 300-500 БПЛА, тем временем Пентагон открыто признал, что урегулирование в тупике из-за отказа Владимира Зеленского уступить РФ территории.
Пентагон признал, что мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта зашли в тупик из-за отказа президента Украины Владимира Зеленского от территориальных уступок России. Это следует из доклада специального генерального инспектора, курирующего операцию «Атлантическая решимость», который представил его Конгрессу США.
В военном ведомстве США отметили, что встречи на высоком уровне не привели ни к прекращению огня, ни к соглашению.
Тем временем, Украина продолжает массированные атаки на Россию. Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь с 18 на 19 мая над Россией сбили 315 дронов.
ПЕРЕГОВОРЫ В ТУПИКЕ?
Напомним, что на прошлой неделе Кремль в лице пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова заявил, что мирные переговоры и прекращение огня возможны только после вывода украинских войск из Донбасса. Он подчеркнул, что только после этого «наступит прекращение огня» и стороны смогут приступить к полноформатным переговорам. Песков также напомнил, что глава России Владимир Путин уже говорил об этом в июне 2024 года.
При этом Россия и США явно открыты к продолжению переговоров. Так, 11 мая помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что Специальный представитель президента США Стив Уиткофф и бизнесмен, зять американского лидера Джаред Кушнер рано или поздно вновь приедут в Москву и даже достаточно скоро.
«Мы продолжим с ними диалог», — подчеркнул Ушаков.
Напомним, что ранее отношения Зеленского и Трампа вновь накалились. По данным The New York Times, украинский лидер обозлился на американского коллегу Дональда Трампа из-за его поддержки российских условий по урегулированию конфликта. Также Зеленский упрекнул Кушнера и Уиткоффа за поездки в Москву, хотя те, по словам Зеленского, ни разу не были в Киеве.
Тем временем Politico со ссылкой на трех дипломатов пишет, что Евросоюз рассматривает экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и экс-премьера Италии Марио Драги в качестве возможных переговорщиков с Россией.
Как отметил немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН, наиболее вероятный кандидат из этой троицы – это Драги.
«Я приветствовал бы в качестве переговорщика политика-немца, потому что Германия исторически играла роль такого посредника. Однако боюсь, что премьер Фридрих Мерц, у которого отрицательное отношение к Меркель, не согласится на нее. Стубб, кажется, сам хочет очень играть такую роль в Европе, но только чтобы повыпендриваться. Драги самый нейтральный из этих трех кандидатов. Он большой специалист по ЕС, итальянец, представитель нейтрального государства, никаких высказываний о том, что Украина должна выиграть войну, не делал», - раскрыл он НСН.
При этом политолог отметил, что все эти разговоры о выборе переговорщика со стороны ЕС – это только затягивание процесса и желание выиграть время.
«…в ЕС просто тянут резину, стараются выиграть время. Я не вижу желания ЕС остановить военные действия и сесть за стол переговоров. Темы, которые должны подниматься на переговорах, - будущая безопасность Европы, невхождение Украины в НАТО, судьба Донбасса», - уточнил он.
Чуть позднее стало известно, что Меркель не поддержала идею стать переговорщиком с Россией от Европы. Сам же Рар также добавил, что она была бы хорошим кандидатом, но никогда не дружила с Путиным, как принято считать в России. К тому же никогда не была нейтральным политиком.
МАССОВЫЕ АТАКИ
На фоне попыток возобновления переговорного процесса Украина продолжает массированные атаки на Россию, которые усилились накануне майских праздников. Так, накануне Минобороны РФ отчитались, что только за четыре часа вечера 18 мая на регионами РФ были уничтожены 35 украинских беспилотников самолётного типа.
Так, 17 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что российские ПВО ликвидировали выше 120 украинских беспилотников, летевших на Москву. Также в ночь на 17 мая из-за попадания БПЛА в Москве возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) были ранены 12 человек. Тогда же в столице было также повреждено три здания. В ту же ночь, по данным Минобороны, над регионами России было уничтожено 556 украинских БПЛА. Эта атака стала самой крупной более, чем за год, отмечал ТАСС.
В ту ночь также вводились ограничения в столичных аэропортах «Шереметьеве», «Домодедове», «Внукове» и подмосковном «Жуковском». В Химках в результате атаки БПЛА от 17 мая загорелся частный жилой дом, погибла женщина, а в Мытищах обломки украинского дрона попали в строящееся здание, из-за чего погибли двое мужчин. Кроме того, беспилотник ВСУ попал в многоквартирный жилой дом в Красногорске.
Напомним, что до этого, 2 мая, российские военные также за сутки уничтожили 505 украинских беспилотников.
В свою очередь председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил ТАСС, что ВСУ совершают попытки проведения отдельных контратак на тактическом уровне, однако они не в состоянии проводить остальные возможные контрнаступательные операции.
При этом он отметил, что какие-то отдельные контратаки на разных участках фронта ожидаемы в условиях боевых действий.
Тем временем военная разведка США (DIA) заявила, что Украина наносит по РФ «хаотичные удары», никак не влияющие на боеспособность страны. Это следует из доклада Пентагона конгрессу Соединенных Штатов, опубликованного на сайте ведомства.
«…украинским ударам не хватало координации, темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре, чтобы оказать оперативное или стратегическое воздействие на способность России проводить военные операции», — уточняется в документе.
Более того, там отметили, что на Украине сокращается количество мужчин призывного возраста, есть проблема с подготовкой солдат и сохраняется сильная зависимость от Запада.
