Работа без договора может привести к серьезному обману, невыплате денег, которую сложно будет доказать в суде, заявил НСН руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Власти вывели из «тени» еще 220 тысяч работников, получавших зарплаты «в конвертах», пишут «Известия». Под подозрение попадают компании, которые годами экономили на налогах и взносах, оформляя людей «мимо кассы». В частности, налоговики могут заинтересоваться компанией, где свыше 10 сотрудников получают зарплату ниже МРОТ (27 тыс. рублей), где дольше трех месяцев работают более 35 самозанятых с доходом менее 35 тысяч рублей в месяц. По оценкам экспертов, в России от 10 млн до 15 млн человек заняты в неформальном секторе. Южалин пояснил, почему работникам это невыгодно.