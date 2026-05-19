Суд не поможет: Россиян предостерегли от работы без договора
Александр Южалин заявил НСН, что теневая занятость лишает работника пенсии, защиты и даже возможности взять кредит.
Работа без договора может привести к серьезному обману, невыплате денег, которую сложно будет доказать в суде, заявил НСН руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
Власти вывели из «тени» еще 220 тысяч работников, получавших зарплаты «в конвертах», пишут «Известия». Под подозрение попадают компании, которые годами экономили на налогах и взносах, оформляя людей «мимо кассы». В частности, налоговики могут заинтересоваться компанией, где свыше 10 сотрудников получают зарплату ниже МРОТ (27 тыс. рублей), где дольше трех месяцев работают более 35 самозанятых с доходом менее 35 тысяч рублей в месяц. По оценкам экспертов, в России от 10 млн до 15 млн человек заняты в неформальном секторе. Южалин пояснил, почему работникам это невыгодно.
«Что касается выгоды для работника, здесь вопрос спорный. В глобальном смысле это невыгодно. В теории работнику выгоднее заключить трудовой договор, договориться о белой зарплате, с которой будут начисляться все пенсионные взносы. В таком случае работник будет иметь полные права на пенсионное и социальное обеспечение. Без договора в итоге у работника становится меньше пенсия, не оплачиваются больничные фактически и так далее. Если человек захочет взять кредит, у него не получится подтвердить официальный доход», - объяснил он.
Он подчеркнул, что работника в таком случае даже не защитит суд, так как формально никто ему ничего не должен.
«В идеальном мире работнику хорошо работать официально, но не всегда это работает. Некоторые работодатели не хотят брать на себя дополнительную нагрузку и обязанности, они даже не стараются заключать трудовой договор. Кто-то выбирает для этого самозанятых или даже просит работника так оформиться, чтобы не заключать трудовой договор. Для работодателя это выгоднее, у него уходит масса проблем. Кто-то идет другим путем – договаривается просто на словах, здесь гарантий никаких, конечно, нет. Это огромный риск для работника, нет никакого юридического договора. В случае чего, конечно, можно попробовать пойти в суд, но придется доказать, что у вас была договоренность с работодателем. Здесь не факт, что суд примет решение в пользу работника. Такие сомнительные схемы чреваты тем, что работнику вообще не заплатят. От обмана здесь не застраховаться», - рассказал Южалин.
Работодатель не может прикрыться тем, что платит МРОТ, так как уровень оплаты труда должен соответствовать профессии и сложившейся ситуации на рынке труда. Об этом НСН рассказал депутат Госдумы Артем Кирьянов.
