О переезде в Россию, как правило, думают жители Германии с российскими или советскими корнями, а также те, кто состоит в браке с русским или русской, и таких людей не очень много. Об этом НСН рассказал депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер.

Жители Австрии и Германии проявляют устойчивый интерес к переезду в Россию, в том числе по программе добровольного переселения соотечественников, заявил генеральный консул в Зальцбурге Дмитрий Черкашин РИА Новости. Генконсул отметил, что интерес проявляют и молодые семьи с детьми. Они хотели бы, чтобы дети росли в иной культурной среде, так как не разделяют либеральные ценности Запада. Зингер раскрыл, что на самом деле процент таких желающих не так велик.

«Речь, конечно, идёт лишь об очень небольшой части населения Германии. Большинство не хочет покидать свою страну, а нынешняя политическая ситуация и фактически закрытые границы дополнительно осложняют такие решения. Чаще всего о переезде в Россию думают те, у кого уже есть личные, семейные или культурные связи с этой страной. Это люди, чьи семьи происходят из России или бывшего Советского Союза, российские немцы, а также те, кто состоит в браке с русским или русской, знает язык, раньше бывал в России. Обычно решающим фактором является наличие корней. Предполагаю, что в Восточной Германии такой интерес выше, чем в Западной, поскольку там десятилетиями существовали более тесные связи с Советским Союзом», - раскрыл он.