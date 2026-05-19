В Германии раскрыли, кто интересуется переездом в Россию
Ульрих Зингер заявил НСН, что в Восточной Германии интерес к миграции в Россию выше, чем в Западной, так как исторически этот регион имеет более тесные связи с РФ.
О переезде в Россию, как правило, думают жители Германии с российскими или советскими корнями, а также те, кто состоит в браке с русским или русской, и таких людей не очень много. Об этом НСН рассказал депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер.
Жители Австрии и Германии проявляют устойчивый интерес к переезду в Россию, в том числе по программе добровольного переселения соотечественников, заявил генеральный консул в Зальцбурге Дмитрий Черкашин РИА Новости. Генконсул отметил, что интерес проявляют и молодые семьи с детьми. Они хотели бы, чтобы дети росли в иной культурной среде, так как не разделяют либеральные ценности Запада. Зингер раскрыл, что на самом деле процент таких желающих не так велик.
«Речь, конечно, идёт лишь об очень небольшой части населения Германии. Большинство не хочет покидать свою страну, а нынешняя политическая ситуация и фактически закрытые границы дополнительно осложняют такие решения. Чаще всего о переезде в Россию думают те, у кого уже есть личные, семейные или культурные связи с этой страной. Это люди, чьи семьи происходят из России или бывшего Советского Союза, российские немцы, а также те, кто состоит в браке с русским или русской, знает язык, раньше бывал в России. Обычно решающим фактором является наличие корней. Предполагаю, что в Восточной Германии такой интерес выше, чем в Западной, поскольку там десятилетиями существовали более тесные связи с Советским Союзом», - раскрыл он.
Однако, по словам Зингера, в желании переехать играют роль не только личные связи, но и другие причины.
«Некоторые видят в России страну с более привлекательной налоговой средой, более семейной общественной атмосферой и более выраженными традиционными семейными ценностями. Для людей, которые недовольны общественным развитием в Западной Европе, это может быть важным аргументом», - рассказал он.
Также собеседник НСН заявил, что главным препятствием во многом является «железный занавес».
«Главные препятствия, на мой взгляд, — это язык, юридические и практические вопросы переезда, а также новое разделение между Европой и Россией. Этот новый «железный занавес» был во многом создан именно европейской стороной: прямое сообщение резко сократилось, контакты стали сложнее, а поездки — дороже и неудобнее. Раньше можно было долететь из Мюнхена в Москву прямым рейсом примерно за три часа. Сегодня такая поездка часто занимает десять часов и больше. Я убеждён: если бы поездки и контакты снова стали проще, интерес к России и к возможному переезду туда был бы заметно выше», – подытожил он.
Ранее Зингер заявил НСН, что немецкое правительство воспринимает россиян и русскоязычных как угрозу для государства, что просто недопустимо.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Кабмин выделил 5 млрд рублей на паромное сообщение между портами Керчь и Кавказ
- Денег нет: Малый бизнес чаще всего выплачивает зарплату в конвертах
- В Германии раскрыли, кто интересуется переездом в Россию
- Суд не поможет: Россиян предостерегли от работы без договора
- Под Воронежем задержали агентов Киева, взорвавших БПЛА в воинской части
- Не тот уровень: Российского кинокритика разочаровали фильмы на Каннском кинофестивале
- Композитор Корнелюк раскрыл, что общего у музыки и математики
- Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу в Якутии
- Борьба с калькуляторами: Омбудсмен призвал пересмотреть подход к ИИ в учебе
- Сотни БПЛА и ни одной уступки: Как Зеленский опять завел переговоры в тупик