СМИ: Гадалка Ермака предрекла Зеленскому борьбу не на жизнь, а на смерть

Астролог бывшего руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака предсказала главе государства сложный 2026 год и борьбу не на жизнь, а на смерть, сообщает РИА Новости.

Как пояснила Вероника Аникиевич (известна как Вероника Феншуй), к такому выводу она пришла после того, как посмотрела соляр — астрологический прогноз на год. Гадалка посоветовала Зеленскому перестать «играть в демократию».

Следствие считает, что с гадалкой советовался по служебным вопросам Ермак. Он якобы отправлял Аникиевич даты рождения кандидатов на посты.

Ранее суд арестовал экс-руководителя офиса президента по обвинению в легализации 460 млн гривен при строительстве элитного жилья под Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Bruno Press/Abaca/Sipa USA/ТАСС
